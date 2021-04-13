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Панарин признан первой российской звездой недели в НХЛ

Панарин признан первой российской звездой недели в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Стали известны три лучших российских игрока прошедшей недели, выступающих в НХЛ. Об этом сообщает русскоязычная версия официального сайта лиги.

Так, лучшим российским игроком прошлой недели признан 29-летний форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 6 (1+5) баллов за результативность в 4 матчах, опередивший сразу целую группу хоккеистов, отметившихся 3 очками, к примеру, Александра Овечкина из «Вашингтона» (2+1), Кирилла Капризова из «Миннесоты» (2+1), Павла Бучневича из «Рейнджерс» (1+2), Илью Михеева из «Торонто» (1+2) и Ивана Проворова из «Филадельфии» (0+3).

Вторая российская звезда недели – вратарь «Далласа» Антон Худобин, который помог своей команде одержат 2 победы в 3 матчах на неделе, отразив 95% бросков и пропуская в среднем 1,3 шайбы за игру.

Замкнул тройку лучших россиян ещё один голкипер – Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс». С ним «островитяне» одержали 2 победы в 2 матчах и сравнялись с «Вашингтоном» на первой строчке турнирной таблицы Восточного дивизиона НХЛ.

Панарин набрал 137 очков в 98 матчах за «Рейнджерс». До клубного рекорда — одно очко
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