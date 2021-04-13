Бадюков — о финале Западной конференции: ЦСКА сыграл в хоккей, который все от него ожидали

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ Алексей Бадюков поделился мнением о положении дел в плей-офф Кубка Гагарина. Напомним, накануне ЦСКА победил СКА в шестом матче финала Западной конференции и вышел в финал Кубка Гагарина, выиграв в серии со счётом 4-2.



«После долгого овертайма в пятом матче ЦСКА был лучше готов физически и сыграл более сконцентрированно. СКА провёл два матча на максимальных оборотах — это сыграло свою роль.



Не думаю, что в пропущенных шайбах стоит обвинять Хелльберга, скорее сыграл фактор накопившейся усталости. Было понятно, что игра будет идти до заброшенной шайбы. ЦСКА очень хорошо использует свои моменты. Ключевым моментом стал третий период, когда СКА не смог реализовать большинство: было много бросков по воротам, но московским армейцам удалось всё заблокировать.



В этой серии однозначно нужно сказать СКА спасибо. При счёте 0-3 они не сдались и показали отличный хоккей — создали интригу в серии. СКА достал из себя всё, что мог: по движению, по мобильности и самоотдаче. Василий Подколзин провёл очень хороший и результативный отрезок.



ЦСКА сыграл в такой хоккей, какой все от него ожидали. Мало кто сомневался, что ЦСКА с таким хоккеем — претендент на Кубок Гагарина. Сложно сказать, кто станет фаворитом в финале. ЦСКА необходимо восстановиться после энергозатратной серии. Как бы ни закончилась серия между «Ак Барсом» и «Авангардом», будет тяжело. Серия на Востоке более силовая и эмоциональная, любая команда станет очень серьёзным соперником. Из таких серий выходят израненные, но матёрые команды. Они могут создать для ЦСКА проблемы, поэтому я бы не стал отдавать армейцам предпочтение», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ошибка Хелльберга погубила питерцев. СКА вылетел, ЦСКА в финале Кубка Гагарина! Там команда Игоря Никитина будет ждать «Ак Барс» или «Авангард».