Хартли: в плей-офф важен не столько талант, сколько сила воли. У «Авангарда» есть характер

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от шестого матча серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».
«Вчера на собрании я говорил парням, что с начала плей-офф нам часто приходилось сталкиваться с разными трудностями. Мы вели 2-1 в серии с «Автомобилистом», за три минуты до конца мы отстаём со счетом 1:3, забиваем две отличные шайбы в большинстве и в итоге добиваемся победы. В серии с Магнитогорском терпим поражение на своем льду со счетом 2:5, второй матч выигрываем в овертайме, проигрываем 1:7, реабилитируемся и одерживаем две победы подряд. В текущей серии — выигрываем все выездные матчи, проигрываем в двух домашних.
Иногда нужны особенные люди. В плей-офф важен не столько талант, сколько сила воли. У нашей команды есть характер, есть чувство собственного достоинства. Нужно продолжать в том же духе. Нам противостоит сильный соперник, лидер конференции, и никто не ждёт, что будет легко», — сказал Хартли YouTube-каналу «Авангарда».
Напомним, что шестой матч серии «Авангард» — «Ак Барс» состоится 13 апреля в 19:00 мск.
- 13 апреля 2021
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