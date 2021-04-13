Манта дебютирует за «Вашингтон Кэпиталз» во втором звене, Раффль не попал в заявку

Журналист Саманта Пэлл в своём «твиттере» опубликовала состав «Вашингтон Кэпиталз» на матч Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Форвард Энтони Манта, приобретённый у «Детройта», выйдет на лёд во втором звене, нападающий Михаэль Раффль, перешедший из «Флайерз», пропустит игру.



Звенья нападения:



Овечкин – Кузнецов – Уилсон

Манта – Бекстрём – Оши

Шири – Эллер – Спронг

Хагелин – Дауд – Хэтэуэй



Напомним, что «Вашингтон» и «Филадельфия» сыграют друг с другом 14 апреля. Встреча состоится на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне и начнётся в 2:00 мск.



В текущем сезоне НХЛ «Вашингтон» и «Нью-Йорк Айлендерс» делят первое-второе места в таблице Восточного дивизиона с 58 очками. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.