Манта дебютирует за «Вашингтон Кэпиталз» во втором звене, Раффль не попал в заявку

Журналист Саманта Пэлл в своём «твиттере» опубликовала состав «Вашингтон Кэпиталз» на матч Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Форвард Энтони Манта, приобретённый у «Детройта», выйдет на лёд во втором звене, нападающий Михаэль Раффль, перешедший из «Флайерз», пропустит игру.
Звенья нападения:
Овечкин – Кузнецов – Уилсон
Манта – Бекстрём – Оши
Шири – Эллер – Спронг
Хагелин – Дауд – Хэтэуэй
Напомним, что «Вашингтон» и «Филадельфия» сыграют друг с другом 14 апреля. Встреча состоится на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне и начнётся в 2:00 мск.
В текущем сезоне НХЛ «Вашингтон» и «Нью-Йорк Айлендерс» делят первое-второе места в таблице Восточного дивизиона с 58 очками. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
- 13 апреля 2021
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