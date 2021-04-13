Стали известны даты матчей сборной России с Беларусью

23 и 24 апреля сборная России сыграет два матча со сборной Беларуси в рамках Еврочелленджа, сообщается на официальном сайте ФХР.



Встречи пройдут в Москве на ВТБ Арене в Петровском парке. Матч 23 апреля начнётся в 18:00, 24 апреля — в 14:00.



Еврочеллендж — ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой. Соревнования проходят в формате спаренных матчей и проводятся с 2011 года. Встречи Еврочелленджа традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.

Кроме того, сборная России должна провести ещё две товарищеские встречи. Обе будут сыграны с командой Швейцарии.



Чемпионат мира состоится в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Проведение заключительного этапа Евротура в Чехии запланировано на 13-16 мая.



Напомним, стартовый матч на ЧМ-2021 российская команда проведёт 21 мая с Чехией. Начало запланировано на 17:15 мск.



Следующая встреча россиян со сборной Великобритании пройдёт на следующий день, 22 мая. Старт также запланирован на 17:15 мск.