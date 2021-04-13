Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Ак Барс». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стали известны даты матчей сборной России с Беларусью

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Стали известны даты матчей сборной России с Беларусью
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

23 и 24 апреля сборная России сыграет два матча со сборной Беларуси в рамках Еврочелленджа, сообщается на официальном сайте ФХР.

Встречи пройдут в Москве на ВТБ Арене в Петровском парке. Матч 23 апреля начнётся в 18:00, 24 апреля — в 14:00.

Еврочеллендж — ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой. Соревнования проходят в формате спаренных матчей и проводятся с 2011 года. Встречи Еврочелленджа традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.

Кроме того, сборная России должна провести ещё две товарищеские встречи. Обе будут сыграны с командой Швейцарии.

Чемпионат мира состоится в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Проведение заключительного этапа Евротура в Чехии запланировано на 13-16 мая.

Напомним, стартовый матч на ЧМ-2021 российская команда проведёт 21 мая с Чехией. Начало запланировано на 17:15 мск.

Следующая встреча россиян со сборной Великобритании пройдёт на следующий день, 22 мая. Старт также запланирован на 17:15 мск.

Первый год Брагина в СКА приятно удивил. Но судьбу тренера решит только ЧМ-2021?
В Санкт-Петербурге тренер раскрыл молодёжь, разобрался с составом и выдержал давление. А как будет в сборной?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021