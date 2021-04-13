Квартальнов: «Ак Барс» был прижат к стенке, приняли решение играть таким составом

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал шестую игру финальной серии Восточной конференции с «Авангардом» (2:0).



«Хорошая игра. Забили два гола, дотерпели. Непросто было в концовке. Мы довольны, будет седьмая игра, вообще интересный хоккей, оставим свой уровень концентрации. У нас опытная команда, мы играем с очень хорошей командой.

При чём тут затянули с решением по Доусу? Сегодня приняли решение играть таким составом.



Лукоянов – один из основных важных игроков нашей команды. Если он не выходил, значит, на то были причины. Это не тренерская причина, он не мог выполнять кое-какие функции. У нас хорошая команда, у нас есть ребята, которые сегодня не играли.



Мы были прижаты к стенке, нам нельзя было проигрывать, ребята это понимают. Не знаю, почему команды выигрывают только гостевые матчи. Хотелось бы следующую игру выиграть дома», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.