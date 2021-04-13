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Хартли: серия с «Ак Барсом» уникальная, в какой-то степени даже сумасшедшая

Хартли: серия с «Ак Барсом» уникальная, в какой-то степени даже сумасшедшая
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о шестом матче финальной серии Восточной конференции с «Ак Барсом» (0:2).

«Ещё одна игра, похожая на все предыдущие. Разница между командами минимальна. Все борются, играют плотно, агрессивно, в давление. Мы действовали хорошо, может, только во втором периоде немного пассивно. Выход соперника два в одного привёл нас к поражению.

Во всех матчах, за редким исключением, результат решала одна шайба. Это похоже на шахматную партию. Соперник смог довести свои моменты до гола. Серия уникальная, в какой-то степени даже сумасшедшая. В моей практике ещё такого не было.

У «Ак Барса» не играли многие иностранцы? Это решение коллеги. Я тренирую свою команду, он – свою. У соперника глубокий состав. Порой у нас были сложности с созиданием, не так катались, как могли, но и мы не давали сопернику создавать много моментов. Это плей-офф, здесь высокое давление. В эпизоде с пропущенной шайбой у нашего хоккеиста просто шайба сошла с крюка, я не из тех тренеров, который будет искать какие-то ошибки после игры.

Судейство сегодня было идеальным? Я никогда не комментирую судейство», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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