Галиев — о седьмом матче в плей-офф: это весело! От одной ошибки зависит целый сезон

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу над «Авангардом» в шестом матче финальной серии Восточной конференции (2:0).

«Хорошая игра. Две команды играли от защиты. Мы дотерпели, не удалялись, блокировали и дождались своего шанса. Не было стычек? Все понимали, что мы стоим на грани вылета, а выплеск эмоций — это лишняя трата своих сил. В эпизоде с голом я видел, что будут отдавать, видел Кирилла Петрова, мне оставалось только не потерять шайбу. Да, кстати, Кирюша — с днём рождения! Мы все довольны, да и ты сам подарок себе сделал.



Седьмая игра — это когда от одной ошибки зависит целый сезон. А психологически… Мы и сегодня верили друг в друга. Да, у меня в карьере были седьмые матчи. Это весело! Тем более, что это будет матч за выход в финал», – передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.