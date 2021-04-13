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Галиев — о седьмом матче в плей-офф: это весело! От одной ошибки зависит целый сезон

Галиев — о седьмом матче в плей-офф: это весело! От одной ошибки зависит целый сезон
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу над «Авангардом» в шестом матче финальной серии Восточной конференции (2:0).

«Хорошая игра. Две команды играли от защиты. Мы дотерпели, не удалялись, блокировали и дождались своего шанса. Не было стычек? Все понимали, что мы стоим на грани вылета, а выплеск эмоций — это лишняя трата своих сил. В эпизоде с голом я видел, что будут отдавать, видел Кирилла Петрова, мне оставалось только не потерять шайбу. Да, кстати, Кирюша — с днём рождения! Мы все довольны, да и ты сам подарок себе сделал.

Седьмая игра — это когда от одной ошибки зависит целый сезон. А психологически… Мы и сегодня верили друг в друга. Да, у меня в карьере были седьмые матчи. Это весело! Тем более, что это будет матч за выход в финал», – передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Ак Барс» и «Авангард» одержали все победы в серии в гостевых матчах
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