Радулов может пропустить остаток сезона из-за травмы
Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов может пропустить остаток сезона из-за травмы, сообщает журналист Майк Хейка.
«Александр Радулов направится к врачам, чтобы узнать, лучше ли попытаться побороть травму или досрочно завершить сезон и сделать операцию. Надеюсь, мы получим обновлённую информацию позже на этой или в начале следующей недели», – написал Хейка в своём «твиттере».
Напомним, что Александр Радулов выступает за «Даллас» с сезона 2017/2018. В текущем сезоне форвард сыграл 11 матчей и набрал 12 очков: забросил четыре шайбы и отдал восемь передач.
«Даллас» после 40 игр с 41 очком занимает шестое место в Центральном дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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