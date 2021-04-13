Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов может пропустить остаток сезона из-за травмы, сообщает журналист Майк Хейка.

«Александр Радулов направится к врачам, чтобы узнать, лучше ли попытаться побороть травму или досрочно завершить сезон и сделать операцию. Надеюсь, мы получим обновлённую информацию позже на этой или в начале следующей недели», – написал Хейка в своём «твиттере».

Напомним, что Александр Радулов выступает за «Даллас» с сезона 2017/2018. В текущем сезоне форвард сыграл 11 матчей и набрал 12 очков: забросил четыре шайбы и отдал восемь передач.

«Даллас» после 40 игр с 41 очком занимает шестое место в Центральном дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.