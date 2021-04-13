Алексей Емелин посетил матч «Авангарда» с «Ак Барсом»
Защитник и капитан «Авангарда» Алексей Емелин посетил шестой матч финальной серии Восточной конференции с «Ак Барсом» (0:2), сообщает Р-Спорт.
Напомним, что после первого матча серии Емелин был госпитализирован в больницу. Сообщалось, что в организме защитника были запрещённые вещества, однако официальных заявлений об их наличии в КХЛ не поступало.
После шести матчей счёт в серии равный – 3-3. Первую встречу, которая прошла на «Татнефть-Арене», выиграл омский коллектив со счётом 3:1, во втором матче «Авангард» обыграл соперника 2:0. В Балашихе «Ак Барс» взял реванш и дважды одержал победы с одинаковым счётом (2:1), в пятой встрече серии омичи в овертайме выиграли (3:2), а в шестой сильнее оказались казанцы – 2:0.
Глава КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с капитаном «Авангарда» Емелиным
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