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Игорь Шестёркин оформил первый шат-аут в карьере в НХЛ

Игорь Шестёркин оформил первый шат-аут в карьере в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0. В составе победителей забивали российские нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич, а также Мика Зибанеджад.

Российский голкипер Игорь Шестёркин отразил в этой встрече 27 бросков, оформив свой первый шат-аут за карьеру в НХЛ. В нынешнем сезоне он провёл 24 матча, в которых пропустил 53 гола. За карьеру в лиге на его счету 36 матчей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.

Панарин побил рекорд Мессье по очкам за первые 100 матчей в «Рейнджерс»
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