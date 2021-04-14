Игорь Шестёркин оформил первый шат-аут в карьере в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0. В составе победителей забивали российские нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич, а также Мика Зибанеджад.

Российский голкипер Игорь Шестёркин отразил в этой встрече 27 бросков, оформив свой первый шат-аут за карьеру в НХЛ. В нынешнем сезоне он провёл 24 матча, в которых пропустил 53 гола. За карьеру в лиге на его счету 36 матчей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.