«Торонто» рассчитывает как можно скорее заполучить Родиона Амирова

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас желает как можно скорее увидеть 19-летнего российского нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Родиона Амирова в составе «листьев». Об этом сообщает журналист Джошуа Клок в «Твиттере».
«Дубас сообщил, что «листья» хотят как можно скорее доставить Родиона Амирова в Северную Америку», — гласит пост Клока в «Твиттере».
Напомним, Амиров был выбран «кленовыми листьями» на драфте-2020 в первом раунде под общим 15-м номером.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021 Амиров принял участие в 39 встречах, в которых набрал 13 (9+4) очков при показателе полезности «-1». В текущем плей-офф Кубка Гагарина он провёл 9 игр, не отметившись в них результативными действиями и продемонстрировав показатель полезности «-1».
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