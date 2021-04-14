«Торонто» рассчитывает как можно скорее заполучить Родиона Амирова

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас желает как можно скорее увидеть 19-летнего российского нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Родиона Амирова в составе «листьев». Об этом сообщает журналист Джошуа Клок в «Твиттере».

«Дубас сообщил, что «листья» хотят как можно скорее доставить Родиона Амирова в Северную Америку», — гласит пост Клока в «Твиттере».

Напомним, Амиров был выбран «кленовыми листьями» на драфте-2020 в первом раунде под общим 15-м номером.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021 Амиров принял участие в 39 встречах, в которых набрал 13 (9+4) очков при показателе полезности «-1». В текущем плей-офф Кубка Гагарина он провёл 9 игр, не отметившись в них результативными действиями и продемонстрировав показатель полезности «-1».