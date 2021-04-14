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Игорь Шестёркин стал 13-м российским голкипером в истории НХЛ, проведшим матч на ноль

Игорь Шестёркин стал 13-м российским голкипером в истории НХЛ, проведшим матч на ноль
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Российский голкипер Игорь Шестёркин отразил в этой встрече 27 бросков, оформив свой первый шат-аут за карьеру в НХЛ. 25-летний Шестёркин стал 13-м российским голкипером в истории лиги, проведшим матч на ноль.

Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59), второе место занимает Николай Хабибулин (46), топ-3 замыкают Илья Брызгалов и голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (по 34). Пятое место занимает голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов (31).

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский располагается на шестом месте с 25 шат-аутами. Следом идут вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин (11), Михаил Шталенков (восемь), голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев (шесть), ещё один вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, Андрей Трефилов и вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов (по два).

Илья Сорокин стал 12-м российским голкипером в истории НХЛ, проведшим матч на ноль
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