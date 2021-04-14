Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Карлсон стал первым защитником в истории «Вашингтона», сделавшим 400 голевых передач

Карлсон стал первым защитником в истории «Вашингтона», сделавшим 400 голевых передач
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

Защитник «Вашингтон» Джон Карлсон отметился двумя результативными передачами, благодаря чему добрался до рубежа в 400 голевых передач в матчах за клуб. Американский хоккеист стал первым защитником в истории столичных, кому покорилось это достижение.

Общий рекорд принадлежит шведскому нападащему Никласу Бекстрёму (714), второе место занимает капитан команды российский форвард Александр Овечкин (589), топ-3 замыкает чешский нападающий Михал Пивонка (418).

Бекстрём вышел на четвёртое место в НХЛ по голевым передачам среди шведских игроков
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021