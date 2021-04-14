Карлсон стал первым защитником в истории «Вашингтона», сделавшим 400 голевых передач
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.
Защитник «Вашингтон» Джон Карлсон отметился двумя результативными передачами, благодаря чему добрался до рубежа в 400 голевых передач в матчах за клуб. Американский хоккеист стал первым защитником в истории столичных, кому покорилось это достижение.
Общий рекорд принадлежит шведскому нападащему Никласу Бекстрёму (714), второе место занимает капитан команды российский форвард Александр Овечкин (589), топ-3 замыкает чешский нападающий Михал Пивонка (418).
Бекстрём вышел на четвёртое место в НХЛ по голевым передачам среди шведских игроков
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