Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.



В составе победителей забивали Конор Шири, Том Уилсон, Никлас Бекстрём, Карл Хагелин, Энтони Манта и Александр Овечкин. Также на счету Бекстрёма результативная передача, которая стала для него 714-й за карьеру в НХЛ. Бекстрём вышел на четвёртое место в НХЛ по голевым передачам среди шведских игроков, превзойдя результат Даниэля Альфредссона (713).

Национальный рекорд принадлежит Никласу Лидстрёму (878), второе место занимает Хенрик Седин (830), топ-3 замыкает Матс Сундин (785).