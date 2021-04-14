Артемий Панарин прокомментировал тот факт, что он превзошёл достижение Марка Мессье

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) прокомментировал тот факт, что он превзошёл достижение Марка Мессье.

Артемий набрал 138 (45+93) очков в 100 матчах за клуб из Нью-Йорка. Ему удалось побить рекорд Мессье, набравшего 137 баллов в первых 100 матчах за клуб.

«Конечно, все расслабились после того, как прошёл дедлайн. Все понимают, что остались на своих местах и можно продолжать работать. В принципе, нам неважно, какие обмены совершила команда-соперник. Сейчас мы проводим важные матчи, настраиваемся на 100%, потому что каждая игра очень важна.

Побил рекорд Мессье? Честно говоря, не знал о рекорде. Просто знал, что провожу 100-й матч за клуб. Про очки не думал, хотя, конечно, это приятно. Доволен своим выступлением, но в любом случае не на 100%. Огромное спасибо партнёрам. Надеюсь, что впереди у нас ещё много хорошего. Почему не 100%? Потому что всегда есть куда совершенствоваться. Цель одна — выиграть Кубок Стэнли.

Шестёркин — отличный голкипер. Для нас очень важно, чтобы вратарь придавал уверенности команде. Поздравляю его с первым «сухарём»», — сказал Панарин на пресс-конференции.