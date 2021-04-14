Зибанеджад: каждый матч Шестёркин придумывает фантастические сейвы в самое нужное время

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) прокомментировал первый шат-аут российского голкипера Игоря Шестёркина за карьеру в лиге.

«Мы проводим важный отрезок сезона. Нужно продолжать играть и мы хотим играть. Сегодня Игорь был просто великолепен! Мы же знаем, какой он хороший вратарь. В прошлом сезоне он тоже играл невероятно. Он даёт нам шанс выиграть в каждом матче, каждую игру придумывает какие-то фантастические сейвы в самое нужное время», — похвалил россиянина Зибанеджад.

Российский голкипер отразил в этой встрече 27 бросков, оформив свой первый шат-аут за карьеру в НХЛ. 25-летний Шестёркин стал 13-м российским голкипером в истории лиги, проведшим матч на ноль.