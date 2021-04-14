Востриков — о назначении в «Адмирал»: понимаю, что для меня это вызов. Готов его принять

Главный тренер «Адмирала» Сергей Востриков прокомментировал назначение на должность в приморский клуб.

«Благодарен руководству клуба за оказанное доверие, понимаю, что это для меня вызов. Готов его принять. Уверен, мы будем радовать болельщиков «Адмирала». Предстоит много селекционной и подготовительной работы по формированию тренерского штаба и команды. Немедленно приступаю к своим обязанностям», — цитирует Вострикова пресс-служба приморского клуба.

Тренерскую карьеру начал в 2008 году в качестве старшего тренера ХК «Лада». С декабря 2016 по 2018 год работал главным тренером пермского «Молот-Прикамье», в сезоне-2017/2018 выводил команду в плей-офф. С 2018 по 2020 год — главный тренер ПСК «Сахалин» в Азиатской хоккейной лиге. Дважды чемпион Азиатской хоккейной лиги (сезоны-2018/2019 и 2019/2020), обладатель приза «Лучший тренер Азиатской хоккейной лиги сезона-2018/2019».