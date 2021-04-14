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Лавиолетт: приятно видеть, когда шайбы после бросков Овечкина залетают в сетку

Лавиолетт: приятно видеть, когда шайбы после бросков Овечкина залетают в сетку
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поделился мыслями об игре Александра Овечкина в матче с «Филадельфией» (6:1).

«В последних играх у него было достаточно возможностей. Приятно видеть, когда шайбы после его бросков залетают в сетку, потому что он постоянно нацелен на ворота.

Очевидно, что с его атакующими навыками и умением забивать голы он играет важную роль при игре как в большинстве, так и в формате пять на пять», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1. Александр Овечкин в этой встрече отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

Овечкин сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ. Овечкину осталось забросить три шайбы, чтобы сравняться с Дионном, занимающим пятую позицию в списке лучших снайперов в истории лиги.

Овечкин не попал в пустой угол, а потом как забил! До Дионна осталось три шайбы
На глазах у сына Александр также повторил достижение Стива Айзермана и Бретта Халла.
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