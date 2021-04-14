Лавиолетт: приятно видеть, когда шайбы после бросков Овечкина залетают в сетку

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поделился мыслями об игре Александра Овечкина в матче с «Филадельфией» (6:1).
«В последних играх у него было достаточно возможностей. Приятно видеть, когда шайбы после его бросков залетают в сетку, потому что он постоянно нацелен на ворота.
Очевидно, что с его атакующими навыками и умением забивать голы он играет важную роль при игре как в большинстве, так и в формате пять на пять», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1. Александр Овечкин в этой встрече отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.
Овечкин сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ. Овечкину осталось забросить три шайбы, чтобы сравняться с Дионном, занимающим пятую позицию в списке лучших снайперов в истории лиги.
- 14 апреля 2021
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