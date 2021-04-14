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Один из лучших снайперов «Флориды» Вераге выбыл из-за травмы верхней части тела

Один из лучших снайперов «Флориды» Вераге выбыл из-за травмы верхней части тела
Хоккей / НХЛ 0

Один из лучших снайперов «Флориды Пантерз» Картер Вераге получил травму верхней части тела, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Статус форварда — «с недели на неделю».

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Вераге забросил 17 шайб и делит с Александром Барковым первое место в команде среди снайперов. Всего на счету Вераге 35 (17+18) очков в нынешнем сезоне.

Накануне в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Последний матч перед травмой Вераге провёл в субботу, 10 апреля, против «Далласа» (1:4).

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