Один из лучших снайперов «Флориды» Вераге выбыл из-за травмы верхней части тела

Один из лучших снайперов «Флориды Пантерз» Картер Вераге получил травму верхней части тела, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Статус форварда — «с недели на неделю».



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Вераге забросил 17 шайб и делит с Александром Барковым первое место в команде среди снайперов. Всего на счету Вераге 35 (17+18) очков в нынешнем сезоне.



Накануне в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.



Последний матч перед травмой Вераге провёл в субботу, 10 апреля, против «Далласа» (1:4).