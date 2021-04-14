Источник: Шипачёв согласовал трёхлетний контракт с «Динамо»

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв продлит контракт со столичным клубом, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». По информации источника, соглашение будет рассчитано на три года.
В нынешнем сезоне Шипачёв принял участие в 57 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 20 шайб и отдал 47 результативных передач при показателе полезности «+28» и 22 минутах штрафа. В 10 матчах плей-офф форвард забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач при нулевом показателе полезности.
Напомним, что по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» заняло третье место. Бело-голубые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, потерпев поражение в серии со СКА со счётом 1-4. В нынешнем сезоне 34-летниий форвард переписал ряд клубный рекордов, в том числе став лучшим бомбардиром «Динамо» в истории КХЛ.
- 14 апреля 2021
-
19:56
-
19:37
-
19:10
-
18:38
-
18:22
-
18:08
-
17:46
-
17:06
-
16:51
-
16:40
-
15:41
-
15:38
-
14:50
-
14:22
-
14:17
-
13:46
-
13:44
-
13:35
-
13:31
-
12:53
-
12:35
-
12:21
-
11:53
-
11:15
-
11:08
-
11:05
-
11:01
-
11:00
-
09:54
-
09:25
-
09:00
-
08:48
-
08:32
-
08:15
-
07:56