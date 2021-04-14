Источник: Шипачёв согласовал трёхлетний контракт с «Динамо»

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв продлит контракт со столичным клубом, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». По информации источника, соглашение будет рассчитано на три года.

В нынешнем сезоне Шипачёв принял участие в 57 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 20 шайб и отдал 47 результативных передач при показателе полезности «+28» и 22 минутах штрафа. В 10 матчах плей-офф форвард забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач при нулевом показателе полезности.



Напомним, что по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» заняло третье место. Бело-голубые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, потерпев поражение в серии со СКА со счётом 1-4. В нынешнем сезоне 34-летниий форвард переписал ряд клубный рекордов, в том числе став лучшим бомбардиром «Динамо» в истории КХЛ.