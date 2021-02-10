«Динамо» хочет сохранить Шипачёва на три года. Он останется самым дорогим игроком КХЛ?

10 февраля московское «Динамо» после масштабной реконструкции возобновило работу спортивного интерната хоккейной академии. Помимо этого, «Динамо» презентовало проект многофункционального комплекса «Город детства „Динамо“, который состоит из четырёх ледовых арен, расположенных под одной крышей. Сооружение должно быть возведено к 2026 году и будет располагаться в Хорошёвском районе Москвы. Стоимость проекта — 10 млрд рублей.

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Московское «Динамо» предложило Шипачёву новый контракт

Однако болельщиков куда больше волновало текущее состояние дел в их любимом клубе, а именно будущее капитана команды Вадима Шипачёва. Действующее соглашение с хоккеистом истекает 30 апреля 2021 года, после чего 33-летний форвард может выйти на рынок свободных агентов, чтобы протестировать интерес к своим услугам. В том, что этот интерес, будет огромным, сомневаться не приходится.

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В нынешнем сезоне российский нападающий снова лидирует в гонке бомбардиров КХЛ, забросив 20 шайб и сделав 42 результативные передачи в 52 матчах регулярного чемпионата. Восхищает и показатель полезности Вадима – его «+24» также является лучшим результатом в московском клубе. Шипачёв является ключевой и системообразующей фигурой в игре бело-голубых, и терять такого хоккеиста, явно не входит в планы руководства клуба.

«Могу рассказать секрет. Вчера Вадик был в клубе, у нас состоялась встреча в присутствии Виктора Воронина (председателя совета директоров московского «Динамо». – Прим. «Чемпионата») и Виктора Меркулова (генменеджера команды. – Прим. «Чемпионата»). Мы предложили ему контракт по схеме «2+1». Сейчас менеджер совместно с его агентом вычищают контракт. Это их работа, за которую они получают деньги», — заявил генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков.

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Как Шипачёв оказался в «Динамо»?

Российский нападающий перебрался в столицу России летом 2018 года после самого сложного и неоднозначного сезона в своей карьере. Всего годом ранее Вадим принял волевое решение попробовать себя в Национальной хоккейной лиге. В мае 2017 года «Вегас Голден Найтс» объявил о заключении двухлетнего соглашения с бывшим форвардом СКА.

«Он мастеровитый центрфорвард, таких невероятно тяжело найти. Нам нужно мастерство, а заполучить такого игрока на драфте расширения будет трудно. Это наша задача — создать такие условия, в которых игроки, как Вадим, добьются успеха», — заверял тогдашний генеральный менеджер «рыцарей» Джордж Макфи.

Спустя несколько месяцев выяснилось, что под «созданием условий для достижения успеха» руководство «Вегаса» подразумевало отправление нападающего в АХЛ. И это после того, как Шипачёв отправил победную шайбу в ворота «Бостон Брюинз» в своём дебютном матче на североамериканском континенте. Что было дальше, все прекрасно помнят. Воспитанник череповецкого хоккея не захотел ждать погоды у моря, сидя в фарм-клубе, и вернулся в Россию. Где его не сказать, чтобы очень сильно ждали.

Шипачёв заработает в СКА 30 млн рублей за сезон при двустороннем контракте

Бывший клуб Вадима – СКА – предложил нападающему унизительные условия контракта для игрока его уровня. Шипачёв подписал с «армейцами» Санкт-Петербурга двустороннее соглашение с зарплатой в 30 млн рублей. Вадим согласился на такие условия, так как хотел реанимировать свою карьеру после неудачного выступления в НХЛ. Во второй части сезона Шипачёв набрал 36 очков в 36 матчах, а мимоходом выиграл Олимпийские игры. Впрочем, о турнире в Пхёнчхане Вадим вспоминать не любит. Золотой медалью ОИ-2018 нападающий не гордится, ведь олимпийский турнир в Южной Корее завершился для него уже после первого матча. После поражения в матче со сборной Словакии Шипачёва отправили в запас национальной команды, и оттуда уже на Олимпиаде не вернули. В кулуарах судачили, что подобное решение исходило вовсе не от тренерского штаба Олега Знарка.

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После вылета в плей-офф от ЦСКА «армейский» клуб расстался с целым рядом хоккеистов, в числе которых оказался и Шипачёв. Впрочем, скорее всего, продлевать соглашение со СКА также не входило в планы хоккеиста. В сложившейся ситуации удачнее всего сориентировалось московское «Динамо», которое и договорилось с Вадимом о двухлетнем соглашении. Спустя год это соглашение оказалось расторгнуто (после смены юридического лица), взамен которого было подписано новое, рассчитанное до конца сезона-2020/2021.

Значение Шипачёва для московского «Динамо»

Переоценить важность 33-летнего нападающего для нынешнего «Динамо» представляется абсолютно невозможной вещью. Всего 2,5 сезонов с лихвой хватило Вадиму, чтобы полностью переписать летопись рекордов бело-голубых в КХЛ. Две сотни матчей потребовалось Шипачёву, чтобы стать лучшим бомбардиром клуба за всю историю в лиге. Прежнее достижение принадлежало Денису Кокареву, сыгравшему 422 матча за московский клуб. Перекрыл нападающий и клубный рекорд Константина Горовикова по результативным передачам.

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Но есть вещи важнее сухой статистики. Один из самых показательных матчей в сезоне бело-голубые провели в середине января, когда в Москву приехал «Барыс». Капитан «Динамо» не смог выйти на матч по медицинским соображениям, и без него столичные хоккеисты впервые за год остались без заброшенных шайб на домашнем льду. После поражения со счётом 0:2 главному тренеру «Динамо» Владимиру Крикунову задали логичный вопрос: «Динамо» с Шипачёвым и без него – это две разные команды?». «Вы же всё видели», — непривычно сухо и ёмко парировал обычно яркий и экспрессивный наставник.

Всё видели и в руководстве московского «Динамо», которое намерено продолжить сотрудничеству с опытным нападающим. Сколько денег заработает хоккеист по новому контракту, если он будет подписан? Рискну предположить, что в результате продолжающихся переговоров в деньгах Вадима в столичном клубе не обидят. Практически наверняка, логичным ориентиром для стороны Шипачёва будет служить соглашение его партнёра по первому звену динамовцев чешского форварда Дмитрия Яшкина. Согласно информации «Спорт Бизнес Online», зарплата лучшего снайпера текущей регулярки в сезоне-2021/2022 составит 115 млн рублей.

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Для Вадима нет, ровным счётом, ни одной причины соглашаться на меньшие деньги. Таким образом, можно не сомневаться, что Шипачёв и дальше продолжит пребывать в статусе самого дорогого хоккеиста в КХЛ. Что же касается Яшкина, то Дмитрий уже точно останется в «Динамо» ещё на один сезон. Контракт с хоккеистом рассчитан до 30 апреля 2022 года, при этом ранее проходила информация, что Яшкин мог покинуть клуб летом 2021 года в случае получения предложения из НХЛ, но гендиректор бело-голубых заверил, что чешский форвард доиграет свой контракт с российским клубом до конца.

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Как «Динамо» будет укладываться в потолок зарплат?

Если Шипачёв финализирует продление контракта со столичным клубом (а этого ещё не произошло), перед динамовцами довольно остро встанет проблема потолка зарплат. Бело-голубым придётся отказаться от некоторых хоккеистов, чтобы оптимизировать платёжную ведомость. Именно это имел в виду Кровопусков, говоря о том, что состав команды сохранится в своём нынешнем виде на 80%. Кто именно покинет московский коллектив, станет ясно после завершения чемпионата, ведь ключевые матчи сезона для команды Крикунова ещё впереди.

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В зависимости от выступления в плей-офф менеджеры «Динамо» будут принимать решение по целесообразности продолжения сотрудничества со шведскими нападающими Оскаром Линдбергом и Магнусом Пяаярви. Вряд ли бело-голубые собираются оставлять в команде трёх голкиперов, да и с количеством полевых хоккеистов наблюдается относительный перебор. К тому же необходимо дать шанс проявить себя молодым хоккеистам системы, которые удачно выступают в Молодёжной хоккейной лиге. Так что изыскать лишние средства на продление контракта с Шипачёвым для «Динамо» совершенно точно не станет задачей со звёздочкой.