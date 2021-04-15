Боунесс: Радулов — один из лучших наших нападающих

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс поделился мнением о российском нападающем Александре Радулове. Радулов из-за травмы пропустит остаток сезона.
«Радулов — один из лучших наших нападающих. Он является большой угрозой при игре в равных составах, он — угроза в овертайме, серии буллитов и игре в большинстве. Мы очень скучаем по нему, когда он не в составе. Как мы знаем, он является серьёзным конкурентом, так что он даёт много энергии скамейке запасных и нашей атакующей игре. 11 игр, которые он провёл с нами, сыграли огромную роль для команды. Мы будем скучать по нему до конца сезона», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.
Напомним, что Александр Радулов выступает за «Даллас» с сезона-2017/2018. В текущем сезоне российский форвард сыграл 11 матчей и набрал 12 очков: забросил четыре шайбы и отдал восемь передач.
«Даллас» после 40 игр с 41 очком занимает шестое место в Центральном дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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