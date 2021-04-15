Шипачёв – о продлении контракта с «Динамо»: были нюансы, но руководство пошло навстречу

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал о продлении контракта, а также поделился целями на следующий сезон.
«Очень рад подписать контракт с «Динамо». Мне всё очень нравится в команде, тут классная организация, клуб с большими задачами. Очень рад, ещё раз повторюсь. Продление контракта? Были некоторые нюансы, но руководство пошло навстречу. Мы обсудили всё и по сроку контракта, и по финансам были вопросы. А так договорились довольно быстро, всё хорошо.
С Кудашовым пересекался в сборной на Евротуре, хороший специалист. Я думаю, если «Динамо» назначило его, то они обсудили какие-то нюансы, развитие клуба, задачи на сезон. Пока ещё не общался, не видел, не пересекался с ним после подписания. А так я думаю, что это опытный тренер, который поработал в хороших клубах.
Очень хочется добиться максимальных результатов с «Динамо», это и обсуждалось с руководством. Не хочется играть просто так, не ставя перед собой максимальные задачи. Понятно, что в команде много молодых ребят, это хорошо, и хочется, чтобы мы выступили гораздо лучше, чем в этом году. Думаю, что всегда должна ставиться максимальная задача. Так же, как и перед матчем: выходишь на каждую игру – и хочется каждый матч выиграть. Если не хочешь побеждать, зачем выходить и играть?», – сказал Шипачёв YouTube-каналу «Динамо».
- 15 апреля 2021
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