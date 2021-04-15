Шипачёв продлил контракт с «Динамо» на три года

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв продлил контракт с московским клубом, сообщает пресс-служба бело-голубых. Соглашение рассчитано на три года.

«Переговоры с Вадимом Шипачевым завершены. Факт, зафиксированный подписями двух сторон. Капитан московского «Динамо» остается в клубе! С самого начала было понятно, что и клуб, и игрок заинтересованы в продолжении сотрудничества. Тем более, что главный тренер Алексей Николаевич Кудашов также выразил заинтересованность в Вадиме. Контракт рассчитан на три сезона. Хочу пожелать Вадиму достичь той же высоты, что и нынешний наш наставник, а именно, в качестве капитана «Динамо» поднять над головой Кубок Гагарина», — прокомментировал продление контракта генеральный директор ХК «Динамо» Евгений Кровопусков.

В нынешнем сезоне Шипачёв принял участие в 57 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 20 шайб и отдал 47 результативных передач при показателе полезности «+28» и 22 минутах штрафа. В 10 матчах плей-офф форвард забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач при нулевом показателе полезности.



Напомним, что по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» заняло третье место. Бело-голубые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, потерпев поражение в серии со СКА со счётом 1-4. В нынешнем сезоне 34-летниий форвард переписал ряд клубных рекордов, в том числе став лучшим бомбардиром «Динамо» в истории КХЛ.