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Прошкин: Доус или Да Коста точно выйдут на лёд: оба хотят доказать, что достойны играть

Прошкин: Доус или Да Коста точно выйдут на лёд: оба хотят доказать, что достойны играть
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин поделился ожиданиями от седьмой встречи финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Я, как человек, отыгравший семь лет в Казани, сегодня буду болеть за «Ак Барс». Сложно сказать, у какой из команд будет психологическое преимущество в решающем матче. Не стоит забывать: в этой серии ни одна из команд не побеждала дома. В любом случае, сегодня последняя, седьмая игра, в которой всё решится. С нетерпением жду начала матча!

Стоит ли выпускать Доуса и Да Косту? Они – лидеры казанской команды. Думаю, кто-то из них точно появится на льду: оба отдохнули и хотят доказать, что достойны играть за «Ак Барс», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Агаевым.

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