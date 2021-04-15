Прошкин: Доус или Да Коста точно выйдут на лёд: оба хотят доказать, что достойны играть

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин поделился ожиданиями от седьмой встречи финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.



«Я, как человек, отыгравший семь лет в Казани, сегодня буду болеть за «Ак Барс». Сложно сказать, у какой из команд будет психологическое преимущество в решающем матче. Не стоит забывать: в этой серии ни одна из команд не побеждала дома. В любом случае, сегодня последняя, седьмая игра, в которой всё решится. С нетерпением жду начала матча!

Стоит ли выпускать Доуса и Да Косту? Они – лидеры казанской команды. Думаю, кто-то из них точно появится на льду: оба отдохнули и хотят доказать, что достойны играть за «Ак Барс», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Агаевым.