Кожевников: штаб сборной России очертил абсолютно правильный круг кандидатов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поддержал выбор штаба сборной России при определении состава на предстоящие товарищеские игры против сборной Беларуси.
«Штаб сборной очертил абсолютно правильный круг кандидатов. И нет ничего удивительного в том, что костяк сборной составляют игроки СКА. Я уже неоднократно говорил, что у СКА отличная молодая команда, которая будет расти с каждым годом. Ребята заслужили приглашения в сборную, пусть даже на эти матчи, которые являются подготовительными к чемпионату мира. Да, после игр с Белоруссией к команде присоединятся игроки ЦСКА, «Ак Барса» и «Авангарда», тем не менее, сейчас все приглашенные постараются себя проявить и доказать, что их позвали абсолютно по праву.
Состав сборной России на чемпионате мира будет сильно отличаться от того, которым команда Валерия Брагина сыграет против белорусов. Кого-то, возможно, удивило отсутствие в сборной Владимира Ткачева из «Локомотива», а также Николая Прохоркина и Сергея Плотникова из «Магнитки». Для меня же всё очевидно – Ткачев за последние два-три года значительно сдал, стал медленнее, а Прохоркин и Плотников крайне слабо выступили в плей-офф, у них были проблемы с игровой дисциплиной», – сказал Кожевников «Чемпионату».
- 15 апреля 2021
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