Яруллин: это была одна из лучших серий в истории КХЛ. «Авангарду» — удачи в финале

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин высоко оценил зрелищность финала Востока.



«Наверное, это была одна из лучших серий в истории КХЛ. Украшение плей-офф. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, ребят, которые играли всем сердце, и желаю «Авангарду» удачи в финале. Но жизнь на этом не заканчивается. Хвала Всевышнему, что мы занимаемся любимым делом и играем в хоккей, а не как в прошлом сезоне.



Мы выходим на каждую игру, чтобы выиграть, так что длинные паузы между раундами не сыграли роли. Да, были хорошие две серии. С «Салаватом» эмоционально всё очень было, у нас появилось время восстановиться и поработать. Но получили то, что получили», — передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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