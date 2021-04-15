Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Яруллин: это была одна из лучших серий в истории КХЛ. «Авангарду» — удачи в финале

Яруллин: это была одна из лучших серий в истории КХЛ. «Авангарду» — удачи в финале
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин высоко оценил зрелищность финала Востока.

«Наверное, это была одна из лучших серий в истории КХЛ. Украшение плей-офф. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, ребят, которые играли всем сердце, и желаю «Авангарду» удачи в финале. Но жизнь на этом не заканчивается. Хвала Всевышнему, что мы занимаемся любимым делом и играем в хоккей, а не как в прошлом сезоне.

Мы выходим на каждую игру, чтобы выиграть, так что длинные паузы между раундами не сыграли роли. Да, были хорошие две серии. С «Салаватом» эмоционально всё очень было, у нас появилось время восстановиться и поработать. Но получили то, что получили», — передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

И всё-таки «Авангард»! Потрясающий бросок защитника Каски отправил Омск в финал КХЛ!
В шикарной седьмой битве «Авангарда» и «Ак Барса» вновь сильнее оказалась гостевая команда.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021