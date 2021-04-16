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Канарейкин: «Авангард» и «Ак Барс» равные команды. Они подарили нам отличный финал

Канарейкин: «Авангард» и «Ак Барс» равные команды. Они подарили нам отличный финал
Хоккей / КХЛ 0
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о финальной серии «Ак Барс» – «Авангард».

«Матч получился неординарным, стоял особняком. Для обеих команд этот матч нужно было провести без ошибок. Также матч был полный эмоций и держал в напряжении до самого конца. На самом деле, обе команды абсолютно равные, они подарили нам отличный финал. Восток дал нам понять, кто на самом деле лидер в командах – это самое главное.

«Авангард» вышел в финал заслуженно. Они забросили шайбу, в решающий момент додавили ситуацию и были более удачливы. Сегодня дальше идёт сильнейший.

Мы не знаем, что происходило в «Ак Барсе» последние дни, но то, что в шестой игре не играли Доус и Да Коста – потеря. Они боевые единицы, которые не сработали. Такие моменты должны были способствовать усилению казанцев. Но что там произошло – другой вопрос.

Шансы в финале абсолютно равные, никому не отдам предпочтение. ЦСКА более спокойно разобрался со СКА, а у «Авангарда» получилась плотная серия. Вопрос, что лучше: отдохнувший ЦСКА или «Авангард», который в ритме и на большом эмоциональном подъёме? Эти два момента сойдутся в первом матче серии», – сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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