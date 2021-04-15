А. Галимов: обе команды были достойны финала, «Авангарду» чуть больше повезло

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов оценил седьмой матч финальной серии Восточной конференции для своей команды.



«Хорошая серия, обидно, что проиграли. Обе команды были достойны финала, «Авангарду» чуть больше повезло. Играли сегодня так же, как всегда. Старались действовать так же плотно, где-то не получилось, не поймали на себя. Будем исправлять ошибки, всё ещё впереди. Не соглашусь, что ключевые моменты серии были в прошлых играх. Всё решилось в седьмом матче, значит, «Авангард» был лучше.



Игра нашего звена? Как-то всё само получалось, двигались, бросали. Воронков — красавчик. Ротация состава? Да все нормально это воспринимают. Не знаю, почему в этой серии не удалось зацепить ни одной домашней игры. Обидно. В финальной серии буду просто болеть за хороший хоккей, не важно, кто там победит уже», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

И всё-таки «Авангард»! Потрясающий бросок защитника Каски отправил Омск в финал КХЛ! В шикарной седьмой битве «Авангарда» и «Ак Барса» вновь сильнее оказалась гостевая команда.