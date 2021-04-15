Хартли обнимался с Ковальчуком и другие эмоции игроков «Авангарда» после выхода в финал

В седьмом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина «Авангард» обыграл «Ак Барс» и второй год подряд вышел в финал Кубка Гагарина, где снова сыграет с ЦСКА.

Седьмая встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась победой гостей после овертайма со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0).



На 11-й минуте Клим Костин вывел «Авангард» вперёд, на 13-й Дмитрий Воронков сравнял счёт, а на 20-й Оливер Каски забросил вторую шайбу «Авангарда».



Во втором периоде Альберт Яруллин снова сделал счёт равным, а на 37-й казанцы впервые вышли вперёд благодаря голу Артёма Галимова.



На 50-й минуте Вилле Покка забросил третью шайбу гостей, а на четвёртой минуте овертайма Каски оформил дубль и вывел «Авангард» в финал.



Первый финальный матч состоится 18 апреля в Москве.