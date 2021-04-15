Впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале сыграют одни и те же команды

Московский ЦСКА и омский «Авангард» сыграют в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2020/2021. Впервые в истории команды повторят прошлый финал, который состоялся в сезоне 2018/2019. Тогда армейцы впервые в истории стали чемпионами.
Напомним, что сезон 2019/2020 КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.
18 и 20 апреля команды сыграют в Москве, 22 и 24 апреля – в Балашихе. Дополнительные даты матчей: 26, 28 и 30 апреля.
Армейцы завершили регулярный чемпионат на первом месте в таблице Западной конференции. В 1/4 финала Западной конференции армейцы победили «Спартак» со счётом 4-0 в серии, в полуфинале конференции переиграли ярославский «Локомотив» – 4-3, а в финале – петербургский СКА – 4-2.
«Авангард» завершил регулярку на втором месте в таблице Восточной конференции. В четвертьфинале Восточной конференции Кубка Гагарина омичи победили «Автомобилист» со счётом 4-1, в полуфинале – магнитогорский «Металлург» – 4-2, а в финале переиграли «Ак Барс» – 4-3.
Кстати, ЦСКА сыграет в финале плей-офф КХЛ третий сезон подряд. В сезоне-2017/2018 ЦСКА уступил в финале «Ак Барсу» (1-4 в серии), а в сезоне 2018/2019 победил «Авангард» (4-0).
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