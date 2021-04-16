ЦСКА сыграет в финале Кубка Гагарина четвёртый раз, «Авангард» – третий

В финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграют ЦСКА и «Авангард». Для армейцев этот финал станет третим подряд и четвёртым в истории. Омский клуб примет участие в финальной серии третий раз. Кстати, омичи также играли и в прошлом финале вместе с ЦСКА. Тогда столичный клуб впервые стал обладателем Кубка Гагарина.
Напомним, что ЦСКА становился серебряным призёром турнира в сезонах 2015/2016 и 2017/2018. «Авангард» также дважды брал серебро – в чемпионате 2011/2012 и 2018/19.
Финальная серия нынешнего сезона стартует в Москве на «Арене-ЦСКА» 18 апреля.
В полуфинальных матчах московский ЦСКА обыграл в серии санкт -петербургский СКА со счётом 4-2. «Авангард» выиграл серию у «Ак Барса» – 4-3. Кстати, в финале Восточной конференции команды одержали все победы на выезде, при этом, во всех матчах выигрывала команда, которая открывала счёт.
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