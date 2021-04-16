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Гол Орлова не спас «Вашингтон» от домашнего поражения «Баффало»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уступил «Баффало Сэйбрз» со счётом 2:5.

В составе «Баффало» отличились Сэм Райнхарт, Виктор Олофссон, Кейси Миттельштадт, Андерс Бьорк и Тейдж Томпсон. За «Вашингтон» — Дмитрий Орлов и Энтони Манта.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 20.36 и завершил встречу с показателем полезности «-1», не отметившись результативными действиями. Защитнику «столичных» Дмитрию Орлову удалось прервать 6-матчевую безголевую серию и продемонстрировать коэффициент полезности «+2».

«Вашингтон Кэпиталз», с 60 очками в 44 играх, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Баффало Сэйбрз» (29) – замыкает таблицу.