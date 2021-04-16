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Две шайбы и голевая Гурьянова помогли «Далласу» победить «Коламбус»

Две шайбы и голевая Гурьянова помогли «Далласу» победить «Коламбус»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома победил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Гурьянов (2), Миро Хейсканен и Джо Павелски. Российский форвард за 14.49 на площадке кроме дубля записал на свой счёт результативную передачу и заработал показатель полезности «+2». Голкипер Антон Худобин участия в игре не принимал.

За «Коламбус» единственный гол забил Джек Рослович. Нападающий Михаил Григоренко за 14.33 на льду сделал голевую передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Защитник Владислав Гавриков за 18.51 сделал один бросок, показатель полезности игрока «-1».

Следующий матч 18 апреля команды проведут между собой, затем «Даллас» 20 и 21 апреля примет «Детройт Ред Уингз», а «Коламбус» в эти же даты на выезде сыграет с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2021, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Рослович (Дель Зотто, Григоренко) – 07:16' (5x5)   1:1 Гурьянов (Дикинсон, Хэнли) – 36:42' (5x5)   2:1 Хейсканен (Олексяк, Дикинсон) – 38:01' (5x5)   3:1 Гурьянов (Линделль, Клингберг) – 48:16' (5x5)   4:1 Павелски (Хинц, Робертсон) – 55:08' (5x5)
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