Две шайбы и голевая Гурьянова помогли «Далласу» победить «Коламбус»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома победил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Гурьянов (2), Миро Хейсканен и Джо Павелски. Российский форвард за 14.49 на площадке кроме дубля записал на свой счёт результативную передачу и заработал показатель полезности «+2». Голкипер Антон Худобин участия в игре не принимал.
За «Коламбус» единственный гол забил Джек Рослович. Нападающий Михаил Григоренко за 14.33 на льду сделал голевую передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Защитник Владислав Гавриков за 18.51 сделал один бросок, показатель полезности игрока «-1».
Следующий матч 18 апреля команды проведут между собой, затем «Даллас» 20 и 21 апреля примет «Детройт Ред Уингз», а «Коламбус» в эти же даты на выезде сыграет с «Флоридой Пантерз».
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