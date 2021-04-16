Две шайбы и голевая Гурьянова помогли «Далласу» победить «Коламбус»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома победил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Гурьянов (2), Миро Хейсканен и Джо Павелски. Российский форвард за 14.49 на площадке кроме дубля записал на свой счёт результативную передачу и заработал показатель полезности «+2». Голкипер Антон Худобин участия в игре не принимал.

За «Коламбус» единственный гол забил Джек Рослович. Нападающий Михаил Григоренко за 14.33 на льду сделал голевую передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Защитник Владислав Гавриков за 18.51 сделал один бросок, показатель полезности игрока «-1».

Следующий матч 18 апреля команды проведут между собой, затем «Даллас» 20 и 21 апреля примет «Детройт Ред Уингз», а «Коламбус» в эти же даты на выезде сыграет с «Флоридой Пантерз».