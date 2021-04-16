Стивен Стэмкос не поможет «Тампе» в ближайших семи матчах из-за травмы

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос получил травму нижней части тела, сообщает журналист Брайан Бёрнс в своём «твиттере». Хоккеист был помещён в список долгосрочно травмированных, следовательно, не сможет помочь команде в семи ближайших матчах и вернётся в строй не ранее мая. Он был помещён в список травмированных 9 апреля и уже пропустил три встречи.



В текущем сезоне нападающий провёл 38 игр и набрал 34 очка за результативность (17+17).



После 40 матчей «Тампа» с 60 очками делит первое место в Центральном дивизионе с «Каролиной», у которой на один сыгранный матч меньше. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.



Стэмкос получил травму 8 апреля в третьем периоде поединка против «Коламбус Блю Джекетс». Из-за травмы нижней части тела он пропустил большую часть плей-офф в прошлом году, сыграв пять смен в третьем поединке финальной серии против «Даллас Старз».

Капитан «Тампы» Стэмкос получил травму в матче с «Коламбусом»