Шестёркин стал первым за 94 года новичком в «Рейнджерс», оформившим два шат-аута подряд

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду всухую крупно обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:0.



Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 16 бросков. Таким образом, Шестёркин стал вторым в истории клуба вратарём-новичком, оформившим два шат-аута подряд. Первым таким голкипером был Лорн Шабо, сделавший это дважды в сезоне-1926/1927.



Напомним, Шестёркин вышел на 10-е место за карьеру в НХЛ по матчам на «0» среди российских вратарей, повторив результат Ильи Сорокина, Андрея Трефилова и Ильи Самсонова. Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59).



«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 48 очков в 43 встречах, занимает 5-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.