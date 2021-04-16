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Шестёркин стал первым за 94 года новичком в «Рейнджерс», оформившим два шат-аута подряд

Шестёркин стал первым за 94 года новичком в «Рейнджерс», оформившим два шат-аута подряд
Хоккей / НХЛ 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду всухую крупно обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:0.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 16 бросков. Таким образом, Шестёркин стал вторым в истории клуба вратарём-новичком, оформившим два шат-аута подряд. Первым таким голкипером был Лорн Шабо, сделавший это дважды в сезоне-1926/1927.

Напомним, Шестёркин вышел на 10-е место за карьеру в НХЛ по матчам на «0» среди российских вратарей, повторив результат Ильи Сорокина, Андрея Трефилова и Ильи Самсонова. Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59).

«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 48 очков в 43 встречах, занимает 5-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.

У Шестёркина второй шат-аут подряд! Повторил достижение «Рейнджерс» 94-летней давности
Панарин завершил матч с показателем полезности «+4» и приблизился к Ларионову по голам в НХЛ. А Кравцова лишили первой шайбы в лиге.
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