У Шестёркина второй шат-аут подряд! Повторил достижение «Рейнджерс» 94-летней давности

Панарин завершил матч с показателем полезности «+4» и приблизился к Ларионову по голам в НХЛ. А Кравцова лишили первой шайбы в лиге.

В период с 14 по 18 апреля «Нью-Йорк Рейнджерс» предстояло провести четыре кряду матча с «Нью-Джерси Дэвилз». «Дьяволы» уже давно потеряли надежду на выход в плей-офф и в дедлайн провели ряд обменов, в результате которых команду покинули многие ключевые хоккеисты вроде Кайла Палмьери, Трэвиса Зейджака и Дмитрия Куликова. Сейчас состав «Нью-Джерси» является одним из самых молодых во всей лиге. В свою очередь »синерубашечники» ещё надеются заскочить в уходящий кубковый вагон и пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли. Для этого «Рейнджерс» нужно выигрывать максимальное количество матчей и надеяться на потерю очков со стороны конкурентов, в первую очередь «Бостон Брюинз».

Панарин продолжает бороться за плей-офф! Сделал две передачи и оставил «Рейнджерс» в гонке Дэвид Куинн ещё до матча был уверен в надёжной игре Александра Георгиева. Российский вратарь не подвёл его в американском дерби.

Прошлый матч с «Дэвилз» получился историческим сразу для двух игроков «синерубашечников» — голкипера Игоря Шестёркина и нападающего Артемия Панарина. 25-летний вратарь отразил 27 бросков, оформив свой первый шат-аут за карьеру в НХЛ. Шестёркин стал 13-м российским голкипером в истории лиги, проведшим матч на ноль. Панарин провёл 100-й матч в составе «Рейнджерс» и отметился заброшенной шайбой, благодаря чему ему удалось побить рекорд легенды клуба Марка Мессье, набравшего 137 баллов в первых 100 матчах за «Рейнджерс». Также Артемий превзошёл достижение Марка и по количеству результативных передач за 100 матчей в форме клуба — 93 против 92.

«Вы ведь помните Мессье? Теперь у «Рейнджерс» новый вожак». Америка – о рекорде Панарина Там восхищаются достижением российского форварда: 138 очков за сто игр – такого в Нью-Йорке никто не делал.

Забегая вперёд, именно Шестёркин и Панарин стали ключевыми хоккеистами в составе команды Дэвида Куинна и во втором матче минии серии с «Нью-Джерси». Дела позитивным образом начали складываться для хозяев уже на первой минуте встречи. 47 секунд прошло со стартового вбрасывания, как счёт в матче был уже открыт. Панарин нашёл передачей К'Андре Миллера, тот нанёс бросок в створ ворот Маккензи Блэквуда, на отскоке первым оказался Мика Зибанеджад, который доставил шайбу на Колина Блэквелла, а он уже вывел на заключительный бросок Джейкоба Трубу. Командная работа в исполнении всей пятёрки «Рейнджерс» привела к заброшенной шайбе.

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В эпизоде с голом Трубы Панарину результативную передачу естественным образом не записали, но спустя шесть минут Хлебушек таки вписал своё имя в протокол. 29-летний форвард получил шайбу перед воротами «Дэвилз» и выполнил пас за спину, куда накатывался Райан Линдгрен. Американец прицелился и с убойной позиции прошил Блэквуда. Для 23-летнего Лингдгрена заброшенная шайба стала первой в нынешнем сезоне. Более того, Райан совсем чуть-чуть не дотянул до 100 матчей кряду без голов, обнулив этот счётчик на отметке в 97 встреч.

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В середине первого отрезка Панарин отличился уже самостоятельно. «Нью-Джерси» пытался вернуться в игру и слишком увлёкся позиционной атакой, в результате чего нарвался на резкую контратаку. Канадский центрфорвард Райан Строум и Панарин убежали «два в один», и отчаянно пытавшийся вернуться в свою зону Джек Хьюз не успел накрыть передачу от Строума на Панарина — российский нападающий броском в касание в третий раз в матче огорчил Блэквуда.

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Окончательно все вопросы о победителе встречи отпали в середине второго периода, когда Панарин с пятака оформил дубль. В предыдущем матче Артемий забросил 161-ю шайбу в НХЛ и вышел на единоличное 26-е место по голам в лиге среди российских игроков, превзойдя результат Сергея Березина (160 в 422 матчах). Сейчас в активе форварда стало уже 163 гола. Завершивший матч с показателем полезности «+4» Панарин продолжает стремиться в топ-25 среди россиян в истории лиги по этому показателю. На данный момент 25-е место занимает профессор Игорь Ларионов, на счету которого 169 голов в 921 матче.

Артемий Панарин превзошёл результат Сергея Березина по голам в НХЛ

Главной интригой заключительного периода был ответ на вопрос — сумеет ли Шестёркин оформить второй шат-аут кряду. Игорь сумел и переписал историю «Рейнджерс». Воспитанник хоккейной школы «Крылья Советов» стал всего вторым новичком «синерубашечников», сыгравшим на ноль в двух матчах кряду за всю историию клуба. В 1927 году подобное удавалось сделать голкиперу Лорну Шабо. Таким образом, Шестёркин повторил достижение 94-летней давности. Здесь необходимо заметить, что по правилам НХЛ Игорь считается новичком в этом сезоне, потому что в прошлом не сыграл больше 25 матчей в регулярке.

Небольшой ложкой дёгтя для «Рейнджерс» стало то обстоятельство, что не получилось забить первый гол в НХЛ у Виталия Кравцова. Молодой челябинец отличился в третьем периоде, но арбитры отменили гол Виталия после видеопросмотра. На входе в зону «синерубашечники» допустили офсайд. Ещё больше радость болельщикам ньюйоркцев наверняка огорчил результат параллельного матча в Бостоне, где хозяева разбили «Айлендерс» (4:1), не допустив осечки в борьбе за попадание плей-офф.

Панарин побил рекорд легендарного Мессье! А Шестёркин впервые в НХЛ сыграл на ноль Бучневич тоже отличился — забил юбилейный гол в истории «Рейнджерс».

«Приятно доминировать, конечно, поймали свою игру. Но всё равно играем не идеально, есть много недочётов, будем работать, потому что у нас серьёзные игры впереди. Что нужно улучшить? Наверное, надо поменьше терять шайбу, особенно на синей линии. Сегодня ребята вели, я в первых рядах, много рискуем, теряем шайбу. Игры будут серьёзнее, нужно чуть-чуть построже играть в обороне. Но, в принципе, всё хорошо, я говорю о маленьких недочётах. И больше пасуйте на меня. Мало что меняется, весь сезон играешь против хороших команд, каждый матч стараешься положить в копилку пару очков. Сильно ничего не меняем, просто все понимают серьёзность этих игр», – подвёл итоги матча Панарин.