Мирошниченко: за три дня до выезда в США такое присылают. Понятно, что я не террорист

Нападающий «Омских ястребов» и лидер юниорской сборной России Иван Мирошниченко прокомментировал ситуацию вокруг отказа властей США в выдаче визы в преддверии юниорского чемпионата мира, который пройдёт в Техасе с 27 апреля по 7 мая.
«Неожиданно. Но ничего, попробуем решить этот вопрос. Честно, не знаю, есть ли шанс. Даже не знаю, что сказать. Я посмотрел документ, но там без объяснения причин. Там разбираются, может, узнают, в чём проблема.
Понятно, что я не террорист. Даже представить не могу, из-за чего это. Я просто офигел, за три дня до выезда такое присылают. Виза в паспорте стоит, я так понял, отправляли запрос, и всё. Вы же знаете, ФБР. Что-то там не так, не знаю, и всё. Я в Америке-то был уже, пару лет назад тренировался там, ездил по туристической визе. Даже не знаю, что могло произойти», — сказал Мирошниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 16 апреля 2021
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