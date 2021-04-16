Стал известен состав сборной Беларуси на ЮЧМ-2021 по хоккею

Тренерский штаб юниорской сборной Беларуси определился с составом команды на ЮЧМ-2021, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Вратари: Иван Жигалов (2003), Тихон Чайка (2003) (оба – Беларусь U18), Ян Шостак (2004) («Минские зубры»);



Защитники: Дмитрий Кузьмин (2003) («Динамо-Молодечно»), Никита Парфенюк (2003) («Юность»), Илья Гаврилов (2003) (МХК «Спартак-Москва», МХЛ), Даниил Рогач (2003), Арсений Сазанович (2003), Никита Стасенко (2003), Максим Сущинский (2003) (все – Беларусь U18), Павел Камко (2004) («Металлург», Майский, Россия, НМХЛ);



Нападающие: Иван Аношко (2004), Егор Игнатенко (2003), Андрей Лошко (2004), Мирослав Михалев (2003), Илья Морозов (2003), Федор Николаеня (2003), Захар Польшаков (2003), Егор Сидоров (2004), Даниил Сотишвили (2003), Владислав Шило (2003) (все – Беларусь U18), Егор Голубов (2004) (СКА-Санкт-Петербург U17), Егор Клавдиев (2003), Герман Яваш (2003) (оба – «Динамо-Молодечно»), Данила Климович (2003) («Минские зубры»);



Юниорская сборная Беларуси вылетает в США 19 апреля. Первый матч на турнире сборная Беларуси проведёт 27 апреля, соперником команды станет сборная Швеции.