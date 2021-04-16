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В ОКР осудили решение США не пускать на ЮЧМ-2021 капитана сборной России

В ОКР осудили решение США не пускать на ЮЧМ-2021 капитана сборной России
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков выразил мнение, что США нарушает правило участия команд в юниорском чемпионате мира по хоккею в Техасе, не пустив на территорию страны капитана сборной России Ивана Мирошниченко.

«Я отношусь к этому негативно, потому что считаю, что крупные соревнования такого статуса должны проводиться с полноценным участием команд. Страна-организатор обязана организовать свободный доступ всех участников соревнования. В данном случае это правило нарушено и в этой части можно выразить сожаление», — приводит слова Станислава Позднякова «Интерфакс».

Напомним, ранее стало известно, что нападающий «Омских ястребов» и лидер юниорской сборной России Иван Мирошниченко не сможет принять участие в юниорском чемпионате мира в Техасе по решению властей США. Миграционная служба США по неизвестным причинам не пускает российского форварда на территорию, даже несмотря на наличие у него визы.

«Я просто офигел! ФБР проверило, что-то там не так, и всё». Интервью с Мирошниченко
Лидер юниорской сборной России не понимает, почему власти США отказали ему во въезде в страну. Раньше ездил туда, а теперь нельзя.
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