«Сибирь» объявила об уходе из команды пяти членов тренерского штаба

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил об уходе из команды нескольких тренеров. Команду покинут Олег Ореховский, Алексей Кривченков, Вячеслав Гусов, Альберт Ширгазиев и Алексей Рябков. Их соглашения, рассчитанные до 30 апреля 2021 года, не будут продлены.



Напомним, 9 апреля хоккейный клуб «Сибирь» объявил о назначении Андрея Мартемьянова на пост главного тренера команды. Соглашение со специалистом подписано по системе 1+1. Ранее с поста главного тренера клуба ушёл Николай Заварухин.



В текущем сезоне «Сибирь» с 58 очками заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.



В тренерский штаб новосибирского клуба вошли экс-защитник Виталий Атюшов и тренер Андрей Тарасенко, которые станут ассистентами Андрея Мартемьянова.

Андрей Мартемьянов возглавил «Сибирь»