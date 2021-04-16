«Сибирь» объявила об уходе из команды пяти членов тренерского штаба
Хоккейный клуб «Сибирь» объявил об уходе из команды нескольких тренеров. Команду покинут Олег Ореховский, Алексей Кривченков, Вячеслав Гусов, Альберт Ширгазиев и Алексей Рябков. Их соглашения, рассчитанные до 30 апреля 2021 года, не будут продлены.
Напомним, 9 апреля хоккейный клуб «Сибирь» объявил о назначении Андрея Мартемьянова на пост главного тренера команды. Соглашение со специалистом подписано по системе 1+1. Ранее с поста главного тренера клуба ушёл Николай Заварухин.
В текущем сезоне «Сибирь» с 58 очками заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.
В тренерский штаб новосибирского клуба вошли экс-защитник Виталий Атюшов и тренер Андрей Тарасенко, которые станут ассистентами Андрея Мартемьянова.
Андрей Мартемьянов возглавил «Сибирь»
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