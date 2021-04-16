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Казахстан назвал расширенный состав игроков на чемпионат мира

ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Казахстан назвал расширенный состав игроков на чемпионат мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Сборная Казахстана опубликовала список хоккеистов, которые будут готовиться к чемпионату мира в Риге.

В списке 35 игроков, в окончательный состав войдут 28. Названные хоккеисты будут проходить в составе сборной учебно-тренировочный сбор.

Вратари: Хенрик Карлссон («Барыс»), Никита Бояркин («Сарыарка»), Демид Еремеев («Темиртау»), Андрей Шутов («Торпедо»);

Защитники: Джесси Блэкер, Самат Данияр, Даррен Диц, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Егор Шалапов, Виктор Сведберг (все — «Барыс»), Адиль Бекетаев («Торпедо»), Кирилл Полохов («Тамбов»), Дмитрий Степанов («Актобе»);

Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков, Роман Старченко, Кертис Волк (все — «Барыс»), Саян Данияр («Номад»), Дмитрий Гренц, Кирилл Савицкий, Александр Шин, Артем Лихотников (все — «Торпедо»), Александр Борисевич, Владислав Никулин («Сарыарка»), Евгений Рымарев («Югра»), Найджел Доус («Ак Барс»).

Первый матч на чемпионате мира — 2021 Казахстан проведёт 22 мая против Латвии.

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