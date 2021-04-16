Казахстан назвал расширенный состав игроков на чемпионат мира

Сборная Казахстана опубликовала список хоккеистов, которые будут готовиться к чемпионату мира в Риге.
В списке 35 игроков, в окончательный состав войдут 28. Названные хоккеисты будут проходить в составе сборной учебно-тренировочный сбор.
Вратари: Хенрик Карлссон («Барыс»), Никита Бояркин («Сарыарка»), Демид Еремеев («Темиртау»), Андрей Шутов («Торпедо»);
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Защитники: Джесси Блэкер, Самат Данияр, Даррен Диц, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Егор Шалапов, Виктор Сведберг (все — «Барыс»), Адиль Бекетаев («Торпедо»), Кирилл Полохов («Тамбов»), Дмитрий Степанов («Актобе»);
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Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков, Роман Старченко, Кертис Волк (все — «Барыс»), Саян Данияр («Номад»), Дмитрий Гренц, Кирилл Савицкий, Александр Шин, Артем Лихотников (все — «Торпедо»), Александр Борисевич, Владислав Никулин («Сарыарка»), Евгений Рымарев («Югра»), Найджел Доус («Ак Барс»).
Первый матч на чемпионате мира — 2021 Казахстан проведёт 22 мая против Латвии.
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