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Майоров — о ситуации с Мирошниченко: американцы в этих делах непредсказуемы

Майоров — о ситуации с Мирошниченко: американцы в этих делах непредсказуемы
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал ситуацию с хоккеистом юниорской сборной России Иваном Мирошниченко, которому отказали во въезде в США для участия в ЮЧМ-2021.

«По собственному опыту знаю, что американцы в этих делах абсолютно непредсказуемы. Я с этим сталкивался. Ничего с этим поделать уже нельзя, федерация никак не может помочь Ивану. Тем более что ему раньше уже отказывали в визе», — цитирует Майорова «Газета.Ru».

Ранее «Чемпионату» стало известно, что миграционная служба США по неизвестным причинам не пускает российского форварда на территорию страны, даже несмотря на наличие у него визы. Юниорский чемпионат мира пройдёт в США с 27 апреля по 7 мая. Сборная России планирует отправиться в США 19 апреля.

«Я просто офигел! ФБР проверило, что-то там не так, и всё». Интервью с Мирошниченко
Лидер юниорской сборной России не понимает, почему власти США отказали ему во въезде в страну. Раньше ездил туда, а теперь нельзя.
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