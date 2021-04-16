Майоров — о ситуации с Мирошниченко: американцы в этих делах непредсказуемы
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал ситуацию с хоккеистом юниорской сборной России Иваном Мирошниченко, которому отказали во въезде в США для участия в ЮЧМ-2021.
«По собственному опыту знаю, что американцы в этих делах абсолютно непредсказуемы. Я с этим сталкивался. Ничего с этим поделать уже нельзя, федерация никак не может помочь Ивану. Тем более что ему раньше уже отказывали в визе», — цитирует Майорова «Газета.Ru».
Ранее «Чемпионату» стало известно, что миграционная служба США по неизвестным причинам не пускает российского форварда на территорию страны, даже несмотря на наличие у него визы. Юниорский чемпионат мира пройдёт в США с 27 апреля по 7 мая. Сборная России планирует отправиться в США 19 апреля.
«Я просто офигел! ФБР проверило, что-то там не так, и всё». Интервью с Мирошниченко
Лидер юниорской сборной России не понимает, почему власти США отказали ему во въезде в страну. Раньше ездил туда, а теперь нельзя.
Рекомендуем вам
- 16 апреля 2021
-
18:41
-
18:11
-
17:54
-
17:28
-
17:18
-
16:55
-
16:42
-
15:50
-
15:20
-
14:48
-
14:40
-
14:22
-
14:00
-
13:37
-
13:32
-
13:30
-
12:57
-
12:07
-
11:59
-
11:42
-
11:20
-
11:16
-
11:06
-
10:46
-
10:42
-
10:01
-
10:00
-
09:45
-
09:42
-
08:56
-
08:50
-
08:43
-
08:33
-
08:24
-
08:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам