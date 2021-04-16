Ардашев — о втором поражении подряд: вчера «Локо» сыграл вничью

Главный тренер МХК «Локо» Александр Ардашев прокомментировал поражение от «Динамо» во втором матче финала Кубка Харламова.
«Плохо лезем на ворота, плохо играем на пятаке, плохо играем на добивании, в отличие от соперника, поэтому мало забиваем. Достаточно обидное поражение. К сожалению, не все наши ребята правильно подготовились к этой игре. Сделаем выводы и будем готовиться к следующей встрече. В таких играх нужно отдаваться полностью и выжимать из себя всё, не все наши парни сделали это. Думаю, что сейчас команда соберётся, пообщается, и третья игра будет совершенно другой.
Закончится серия — и мы увидим, сильнее они или нет. Есть определённые обстоятельства, связанные с тем, что первые два матча мы играли на выезде против лучшей команды Запада. Естественно, играть сложно, потому что соперник сильный. Если говорить по итогам двух встреч, то вчера мы сыграли вничью и не проиграли, поэтому у нас есть оптимизм на следующие матчи», — передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 16 апреля 2021
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