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Люзенков – о финале Кубка Харламова: серия только началась, сейчас играем по-взрослому

Люзенков – о финале Кубка Харламова: серия только началась, сейчас играем по-взрослому
Хоккей / МХЛ 0
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Главный тренер МХК «Динамо» (Москва) Ярослав Люзенков после второй победы над «Локо» в финале Кубка Харламова высказал мнение, что серия сейчас только начинается.

«Сегодня получилось закончить матч в основное время. Были такие моменты, когда контролировали игру, но выключались, и соперник тут же перехватывал инициативу. Говорили об этом команде и перед игрой, и во время игры. Это соперник топ-уровня, с которым нельзя расслабляться ни на секунду.

Серия только началась, сейчас играем во-взрослому, до четырёх побед, поэтому это только начало. Ввязались в драку, пока ведём 2-0, не знаю, как будет дальше. Готовимся дальше. Вы знаете, я уже вчера говорил, что в этой серии не будет такой разницы между матчами дома и на выезде. Единственное, это как придут болельщики в Ярославле. Вот они могут помочь своей команде, но я надеюсь, что и наши болельщики приедут поддержать ребят», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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