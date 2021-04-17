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Давыдов — о назначении Кудашова в «Динамо»: вариант логичнее, чем со Знарком

Давыдов — о назначении Кудашова в «Динамо»: вариант логичнее, чем со Знарком
Хоккей / КХЛ 0
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Трёхкратный олимпийский чемпион, бывший защитник «Динамо» Виталий Давыдов поделился мыслями о смене тренера московского «Динамо».

«Алексей Кудашов заменил Владимира Крикунова на посту главного тренера московского „Динамо“? Алексей Кудашов — личность в „Динамо“ известная, он был капитаном команды, держал в руках Кубок Гагарина. Для болельщиков нашего клуба, для ветеранов решение сделать ставку на Кудашова — вполне понятное, оно встречено с пониманием.

Есть ли риск в том, что назначен специалист пока не чемпионского уровня? Считаю, что в России есть определённый кризис тренерских кадров, где-то мы потеряли свою школу. В советские времена у каждого тренера был свой стиль, а сейчас многие играют простенько, под копирку. По большому счёту, особого выбора у „Динамо“ и не было.

Альтернативой Кудашову был Олег Знарок? На мой взгляд, вариант с Кудашовым логичнее, чем со Знарком. У „Динамо“ на подходе — золотая молодёжь, которая в эти дни играет в финале плей-офф МХЛ с „Локо“, уже ведёт в серии — 2-0, и все мы рассчитываем на первый в истории „Динамо“ Кубок Харламова.

В такой ситуации выбор Кудашова напрашивается, ведь в том же „Локомотиве“ он активно работал с молодыми. При всем уважении к Знарку он всё-таки проявляет свои лучшие качества со зрелыми и уже сформированными командами, возиться с молодыми — не его конек.

Болельщики „Динамо“ приняли бы Знарка? У нас не любят, когда тренер уходит, а потом возвращается, но с другой стороны Олег — это целая страница в истории „Динамо“. Не думаю, что были бы какие-то проблемы, хотя есть определённая настороженность после его работы в „Спартаке“, где, к сожалению, так и не удалось создать стабильную, сильную команду», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.ru.

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