«Ванкувер» проведёт 19 матчей за 32 дня и доиграет свой сезон уже после начала плей-офф

«Ванкувер Кэнакс» должен провести 56 матчей в этом сезоне, сообщает Canoe.com.



Национальная хоккейная лига в очередной раз пересмотрела расписание «Кэнакс» в пятницу, 16 апреля — на следующий день после того, как лига отложила возвращение «Ванкувера» к игре после перерыва, вызванного вспышкой COVID-19.



Теперь стало известно, что «Кэнакс» вернутся на лёд в воскресенье, 18 апреля, где примут «Торонто Мэйпл Лифс», матч с которым планировали сыграть в вечером 17 апреля.



Матч с «Калгари Флэймз», первоначально запланированный на 21 апреля, был перенесён на май, а встреча с «Торонто», первоначально запланированная на 19 апреля, теперь перенесена на 20 апреля.



Отмечается, что всего «Кэнакс» сыграют 19 матчей за 32 дня, при этом последние три встречи сезона, с «Калгари Флэймз», скорее всего, будут сыграны во время плей-офф Кубка Стэнли

НХЛ вновь отложила возобновление игр «Ванкувера» после вспышки коронавируса