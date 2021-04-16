НХЛ вновь отложила возобновление игр «Ванкувера» после вспышки коронавируса

Национальная хоккейная лига объявила, что возвращение к игре «Ванкувер Кэнакс», намеченное на 16 апреля, отложено.
«Решение о продлении периода до возобновления игры было принято для обеспечения персонала клуба и игроков дополнительным временем для восстановления и подготовки после недавней вспышки коронавируса. НХЛ приняла это решение при участии медиков, НХЛПА и «Ванкувера».
НХЛ добавила, что в расписание Северного дивизиона лиги будут внесены дополнительные изменения — ожидается, что новое расписание будет опубликовано завтра.
«Ванкувер Кэнакс» не играет с 24 марта. 21 хоккеист и четыре сотрудника клуба сдали положительные тесты на коронавирус. В пятницу в «Ванкувере» заявили, что игроки идут на поправку, а команда рассчитывает отыграть регулярный чемпионат в полном объёме.
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