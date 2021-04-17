Форвард «Ванкувера» Петтерссон может пропустить остаток сезона

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон ещё не восстановился после травмы верхней части тела. Он может пропустить весь остаток сезона, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.



Петтерссон не играет со 2 марта. «Кэнакс» возвращаются в чемпионат после паузы, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции в команде. Положительные тесты на COVID сдали 22 хоккеиста. Последний матч «Ванкувер» провёл 24 марта.



В 26 встречах нынешнего чемпионата центральный нападающий набрал 21 (10+11) очко.

Напомним, ранее стало известно, что «Ванкувер» проведёт 56 матчей в этом сезоне. Всего «Кэнакс» сыграют 19 матчей за 32 дня, при этом последние три встречи сезона, с «Калгари Флэймз», скорее всего, будут сыграны во время плей-офф Кубка Стэнли.