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Форвард «Ванкувера» Петтерссон может пропустить остаток сезона

Форвард «Ванкувера» Петтерссон может пропустить остаток сезона
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон ещё не восстановился после травмы верхней части тела. Он может пропустить весь остаток сезона, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.

Петтерссон не играет со 2 марта. «Кэнакс» возвращаются в чемпионат после паузы, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции в команде. Положительные тесты на COVID сдали 22 хоккеиста. Последний матч «Ванкувер» провёл 24 марта.

В 26 встречах нынешнего чемпионата центральный нападающий набрал 21 (10+11) очко.

Напомним, ранее стало известно, что «Ванкувер» проведёт 56 матчей в этом сезоне. Всего «Кэнакс» сыграют 19 матчей за 32 дня, при этом последние три встречи сезона, с «Калгари Флэймз», скорее всего, будут сыграны во время плей-офф Кубка Стэнли.

«Ванкувер» проведёт 19 матчей за 32 дня и доиграет свой сезон уже после начала плей-офф
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